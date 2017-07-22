Палестинський керівник заявив про замороження відносин із Ізраїлем після загибелі 6 людей

Президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас заявив, що заморожує всі контакти з Ізраїлем після дня насильства і протистояння навколо доступу мусульман до їхньої святині.

За його словами, всі відносини його адміністрації з Ізраїлем будуть припинені до часу, доки Ізраїль не зніме посилених заходів безпеки навколо святині в Єрусалимі.

Наразі не ясно, як у дійсності вплине ця заява на широкосяжні відносини палестинців із владою Ізраїлю у великому числі галузей.

Раніше у п’ятницю троє ізраїльтян і троє палестинців загинули в низці інцидентів по всій країні після протистояння в Єрусалимі.

За повідомленнями, ввечері у п’ятницю палестинець зарізав трьох ізраїльтян у єврейському поселенні Галаміш на Західному березі Йордану.

Перед тим двоє палестинців загинули під час сутичок із ізраїльськими силовиками на околицях східної, переважно арабської частини Єрусалима. Ще один палестинець загинув за неуточнених обставин «унаслідок перестрілки» – наразі не відомо, де це сталося і чи пов’язаний цей інцидент із єрусалимським протистоянням.

Сутички в Єрусалимі сталися, коли групи палестинців почали закидати камінням ізраїльських силовиків, намагаючись прорватися крізь їхні кордони.

Перед цим мирно відбулися багатотисячні п’ятничні молитви, головні для мусульман протягом тижня, – просто на вулицях перед входами до Старого міста Єрусалима; в його межах перебуває й важлива мусульманська святиня, де ці молитви відбуваються зазвичай. Після того, як ізраїльська поліція оголосила заборону на вхід до Старого міста чоловікам-мусульманам віком 50 років і менше, а для старших і для жінок встановила металошукачі на воротах Старого міста, лідери мусульманської громади закликали не йти до святині й тих своїх вірних, кому вхід не забороняли, і молитися натомість просто на вулицях.

Ізраїльські силовики пішли на такі заходи після подій минулої п’ятниці тиждень тому – тоді нападники, ізраїльські араби, застрелили двох працівників поліції Ізраїлю біля одного зі входів до Старого міста Єрусалима, які перебувають під охороною. Тоді п’ятничну молитву для мусульман узагалі скасували вперше за тривалий час.

В історичному Старому місті Єрусалима є пагорб, що є святинею і для мусульман, і для юдеїв. Для мусульман це їхня «Велична святиня» – після арабського завоювання в VII столітті там збудували мечеть «Купол Скелі», відому величною позолоченою банею, і менш помітну мечеть Аль-Акса, що є третім найсвятішим місцем ісламу. Для юдеїв це Храмова гора, найсвятіше для них місце – там свого часу стояв головний храм юдаїзму, кілька разів знищений завойовниками. Нині від його конструкцій лишилася тільки так звана Стіна плачу, або Західна стіна, на узбіччі пагорба.