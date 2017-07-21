Ізраїль: поліція закрила вхід на Храмову гору мусульманам до 50 років, молитви пройшли на вулицях

Ізраїльська поліція оголосила, що закриває вхід на Храмову гору в Єрусалимі, де містяться головні святині ісламу, і загалом до Старого міста Єрусалима для всіх чоловіків-мусульман віком 50 років і менше в день п’ятничної молитви – головної молитви тижня для мусульман. Для жінок і старших чоловіків вхід лишили вільним, але на входах встановили металодетектори.

Відтак тисячі мусульман розстелили свої молитовні килимки біля входів і молилися там після заклику релігійних лідерів не ходити до Старого міста й тим, кого пропускають, доки металодетектори не приберуть, і молитися на вулицях.

За повідомленнями, молитви відбулися загалом мирно, хоча ізраїльській поліції довелося застосувати подразливий газ, щоб розігнати кілька груп палестинців, які кидали у правоохоронців каміння.

Поліція окремо повідомила, що в перестрілці в Єрусалимі загинув 17-річний палестинець, але подробиць цього інциденту наразі немає, і ще не ясно, чи пов’язаний він із протистоянням біля Храмової гори.

Поліція ухвалила своє рішення після подій минулого тижня, коли нападники, ізраїльські араби, застрелили двох працівників поліції Ізраїлю біля одного зі входів до Старого міста Єрусалима, які перебувають під охороною. Тоді п’ятничну молитву для мусульман узагалі скасували вперше за тривалий час.

Храмова гора в Єрусалимі є найсвятішим місцем для юдеїв – там свого часу стояв головний храм юдаїзму, кілька разів знищений завойовниками. Нині від його конструкцій лишилася тільки так звана Стіна плачу, або Західна стіна. На саму гору юдеї переважно не ходять – після арабського завоювання в VII столітті там збудували мечеть «Купол Скелі», відому величною позолоченою банею, і менш помітну мечеть Аль-Акса, що є третім найсвятішим місцем ісламу; для мусульман ця гора – їхня «Велична святиня».