Чи має Путін підстави соромити Порошенка корупцією в Україні? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Як українцям вдається витрачати на алкоголь більше, ніж європейцям? Які Путін має підстави соромити Порошенка корупцією в Україні? Чи зможуть українські політики почути спецпредставника США Волкера і відмовитися від «вузькопартійних інтересів»?

На ці теми ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: лікар-нарколог Олег Перловський, директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко і спікер департаменту захисту економіки Національної поліції України Наталія Калиновська; російський політик в еміграції Ольга Курносова і експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов; народний депутат («БПП») Ірина Фріз і народний депутат («Самопоміч») Ірина Подоляк.