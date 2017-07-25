Стрілянину в Дніпрі розслідують як умисне вбивство – поліція

Правоохоронці розслідують стрілянину в Дніпрі увечері 24 липня як умисне вбивство. Про це відділ комунікації поліції Дніпропетровської області повідомив у Facebook.

«За фактом стрілянини, яка відбулася 24 липня близько 20:00 у Дніпрі, слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). На даний час госпіталізовано до лікарні п’ять громадян, які у результаті події отримали поранення різного ступеню тяжкості», – ідеться в повідомленні.

Також правоохоронці на 12:00 анонсують прес-конференцію тимчасового виконувача обов’язків начальника обласної поліції щодо цієї події.

Двоє колишніх військових, що брали участь у бойових діях на сході України, загинули внаслідок стрілянини в Дніпрі ввечері 24 липня. Ще п’ятеро людей були поранені.

«З метою розшуку та затримання зловмисників по Дніпропетровській області введений оперативний план «Сирена». На розшук та затримання зловмисників задіяні всі підрозділи правоохоронців», – вказували в поліції.