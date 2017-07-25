Суд заборонив депортацію зі США понад 1400 іракців

Федеральний суддя в штаті Мічиган на невизначений термін зупинив депортацію більш як 1400 іракських громадян, затриманих у червні під час імміграційних розслідувань у США.

Суддя Марк Голдсміт 24 липня задовольнив позов організації «Американський союз громадянських свобод» щодо іракців, багато з яких є християнами. Організація твердить, що ці іммігранти зазнали переслідування в Іраку, оскільки є представниками етнічних та релігійних меншин.

Ця заборона дозволить іракцям залишатися в Сполучених Штатах, поки вони оскаржуватимуть свою депортацію в імміграційних судах, виходячи з ризиків, перед якими вони постануть у своїй рідній країні.

Близько 230 з цих іракців утримуються під вартою, ще 1200 перебувають на свободі.

Суддя Голдсміт у своїй 34-сторінковій ухвалі вказав, що додатковий час гарантує, що «ті, хто може зазнати серйозної шкоди та можливої смерті, не будуть вигнані з цієї країни, перш ніж матимуть свій день (на доведення правоти – ред.) у суді».