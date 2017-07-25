«Талібан» захопив третій район в Афганістані за три дні

Влада Афганістану повідомляє, що «Талібан» взяв під контроль район на південному сході країни, третій за останні три дні.

Район Джані Кхел у провінції Пактія біля кордону з Пакистаном був захоплений бойовиками після важких боїв із силами безпеки.

Голова ради провінції Сардак Хан Маланґозі заявив агенції DPA, що район був захоплений вранці 25 липня.

Водночас речник поліції провінції заявив, що сили безпеки все ще контролюють центр району, але бої ще тривають.

Маланґозі заявив, що «Талібан» підпалив будівлю управління губернатора округу, будівлю поліції і медичну клініку.

За його словами, обидві сторони зазнали великих втрат.

«Талібан» заявляє, що захопив контроль над районом.

23 липня «Талібан» захопив контроль над двома районами у провінції Гор і Фар’яб.