На Дніпропетровщині помер 11-річний хлопчик, що вчинив самопідпалення заради відео

У Дніпропетровській обласній дитячій лікарні помер 11-річний хлопчик, що вчинив самопідпалення. 25 липня інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в лікарні.

За даними медиків, упродовж півроку його стан був стабільно важким, а в останні дні ускладнився.

Як повідомив Радіо Свобода головний лікар лікарні Олександр Хітрік, опік, який отримала дитина, був несумісний з життям: 70% тіла, з них 40% – важкий опік. За понад півроку, коли лікарі боролись за його життя, хлопчик переніс понад 200 переливань крові, 16 операцій.

У грудні 2016 року в селищі Авангард неподалік від Кривого рогу в результаті самопідпалення важко постраждала дитина. За даними з поліції, 11-річний хлопчик, надивившись в інтернеті роликів відомого блогера, вирішив повторити один із його екстремальних експериментів – підпалити себе й зняти процес на відео. За інформацією з поліції, хлопець вважав, що виклавши таке відео на одному із сайтів, зможе «заробити багато грошей». За процесом стежили товариші підлітка – хлопці 11 та 15 років.

У хлопчика обгоріла більша частина поверхні тіла.