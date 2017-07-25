Поліція відкрила провадження за фактом отруєння на Прикарпатті

За фактом отруєння туристів з Німеччини, Польщі, України у відпочинковому закладі в селі Красноїлля Верховинського району поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Про це повідомили у секторі комунікації головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

До Верховинської центральної районної лікарні звернулося 16 потерпілих, 13 із них шпиталізували. За словами в. о. головного лікаря обласної клінічної інфекційної лікарні Наталії Дьоміної, у всіх потерпілих діагностовано гострий ентероколіт, однак медики ще не можуть сказати, які продукти спричинили харчове отруєння.

Серед версій – відпочивальники харчувалися не лише у закладі, а й самостійно готували торт з привезених з собою продуктів.

На Верховинщині спеціалісти обласного лабораторного центру МОЗ України проводять епідеміологічне розслідування спалаху. За словами в. о. директора центру Руслана Савчука, безпосередньо у відпочинковому закладі проводять дослідження продуктів харчування, води, змивів, обстеження контактних осіб. Фахівці обіцяють протягом доби назвати попередню причину масового отруєння.