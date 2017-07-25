НАБУ і САП затримали екс-посадовця ГПУ

У НАБУ повідомляють про затримання екс-посадовця Генпрокуратури України.
«25 липня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України», – мовиться у повідомленні НАБУ, опублікованому у вівторок.
Його затримали в аеропорту «Бориспіль» через підозру за статтями Кримінального кодексу «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» і «декларування недостовірної інформації».
Ім’я затриманого не повідомляють.
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