НАБУ і САП затримали екс-посадовця ГПУ

У НАБУ повідомляють про затримання екс-посадовця Генпрокуратури України.

«25 липня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України», – мовиться у повідомленні НАБУ, опублікованому у вівторок.

Його затримали в аеропорту «Бориспіль» через підозру за статтями Кримінального кодексу «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» і «декларування недостовірної інформації».

Ім’я затриманого не повідомляють.