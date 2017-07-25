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25 Липень 2017, Київ 23:18
Новини | Міжнародні

Поліція Єгипту затримала 6 студентів з Казахстану

Студенти з Казахстану Канат Берик (Л) і Еламан Жазилхан. Фото зі сторінки Facebook Берика, датоване 12 липням 2017 року

Поліція у Єгипті затримала шість студентів з Казахстану, повідомляє казахстанське МЗС.

Речник зовнішньополітичного відомства Казахстану Ануар Жайнаков зазначив 25 травня, що Астана з’ясовує причини затримання.

Раніше Жайнаков повідомляв, що МЗС Казахстану направило запит Єгипту щодо студентів, які вивчали у Каїрі арабську мову і жили разом у квартирі. За його словами, студенти припинили виходити на зв’язок 20 липня. Він запевняє, що вони не є ісламістськими екстремістами.

Упродовж останніх років сотні громадян Казахстану приєдналися до екстремістських угруповань в Іраку і Сирії.

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