Поліція Єгипту затримала 6 студентів з Казахстану

Поліція у Єгипті затримала шість студентів з Казахстану, повідомляє казахстанське МЗС.

Речник зовнішньополітичного відомства Казахстану Ануар Жайнаков зазначив 25 травня, що Астана з’ясовує причини затримання.

Раніше Жайнаков повідомляв, що МЗС Казахстану направило запит Єгипту щодо студентів, які вивчали у Каїрі арабську мову і жили разом у квартирі. За його словами, студенти припинили виходити на зв’язок 20 липня. Він запевняє, що вони не є ісламістськими екстремістами.

Упродовж останніх років сотні громадян Казахстану приєдналися до екстремістських угруповань в Іраку і Сирії.