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26 Липень 2017, Київ 17:23
Новини | Міжнародні

У Москві встановили пам’ятник Івану Грозному

Пам'ятник Івану Грозному в Орлі, Росія (архівне фото)

У столиці Росії Москві на так званій «Алеї правителів» встановили пам’ятник царю Івану Грозному. Як повідомляє російське державне агентство ТАСС, скульптуру планували поставити в місті Александров Володимирської області, проте установку скасували через громадську критику.

У квітні стало відомо, що встановлений в Александрові пам’ятник Івану Грозному простояв рівно годину, після чого був демонтований. У міській адміністрації ці дії пояснили неготовністю майданчика до відкриття.

У жовтні минулого року пам’ятник Івану Грозному встановили в російському Орлі. Колишній депутат міської ради Орла Юрій Малютін вимагав знести пам’ятник, проте суд визнав його встановлення законним. У Канську у відповідь на встановлення пам’ятника цареві художник Владислав Гультяєв створив «альтернативний» монумент – у вигляді закривавленого кола. Незабаром його спиляли.

За підсумками опитування, переважна більшість жителів Орла виступили за встановлення в місті пам’ятника царю Івану Грозному, відомому масовими репресіями за допомогою опричнини.

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