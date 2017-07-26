У Москві встановили пам’ятник Івану Грозному

У столиці Росії Москві на так званій «Алеї правителів» встановили пам’ятник царю Івану Грозному. Як повідомляє російське державне агентство ТАСС, скульптуру планували поставити в місті Александров Володимирської області, проте установку скасували через громадську критику.

У квітні стало відомо, що встановлений в Александрові пам’ятник Івану Грозному простояв рівно годину, після чого був демонтований. У міській адміністрації ці дії пояснили неготовністю майданчика до відкриття.

У жовтні минулого року пам’ятник Івану Грозному встановили в російському Орлі. Колишній депутат міської ради Орла Юрій Малютін вимагав знести пам’ятник, проте суд визнав його встановлення законним. У Канську у відповідь на встановлення пам’ятника цареві художник Владислав Гультяєв створив «альтернативний» монумент – у вигляді закривавленого кола. Незабаром його спиляли.

За підсумками опитування, переважна більшість жителів Орла виступили за встановлення в місті пам’ятника царю Івану Грозному, відомому масовими репресіями за допомогою опричнини.