Поліція затримала екс-чиновника ДСНС, якого розшукували у зв’язку зі «справою 2 травня» в Одесі - Аброськін

В Одесі затримали колишнього першого заступника ГУ ДСНС України в Одеській області Руслана Великого, що перебував у розшуку із 2016-го, повідомив у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

«Сьогодні в Одесі співробітниками Департаменту карного розшуку Нацполіції в ході спецоперації було встановлено місцезнаходження та затримано колишнього першого заступника ГУ ДСНС України в Одеській області Руслана Великого, який під час виконання своїх службових обов'язків не вжив заходів до направлення наявних сил і засобів для гасіння пожежі у будинку профспілки під час трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли загинули 42 людини та 125 чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості», – написав він.

За словами Аброськіна, Великому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Загалом 2 травня 2014 року під час масових сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 осіб було поранено.

Станом на 28 квітня цього року в організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачуються понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов. Їхню справу розглядає Малиновський районний суд Одеси.