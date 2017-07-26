Шахтарі Кривого Рогу вийшли на акцію протесту із вимогою зарплати в тисячу євро

Гірники шахти «Артем-1» підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг» у Кривому Розі вийшли на акцію протесту із вимогою підвищення заробітної плати працівників до тисячі євро в гривневому еквіваленті. За інформацією організаторів, в акції взяли участь кілька сотень людей.

Активісти збирали підписи за підвищення заробітної плати, а також за дотримання трудового кодексу на комбінаті.

Учасники акції також закликали працівників інших підприємств підтримати їхню акцію, а в разі невиконання вимог бути готовими до страйку.

У ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Радіо Свобода повідомили, що на 26 липня працівники шахти планували страйк, який в адміністрації вважають незаконним, тому вітають рішення робітників обмежитись мітингом.

У компанії зазначили, що наразі шахта «Артем-1» – це структурний підрозділ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з низьким рівнем рентабельності, тому «вимоги працівників щодо підвищення зарплати до 1 тисячу євро в місяць є необґрунтованими і не аргументовані економічним розрахунком».

Як зазначили на підприємстві, компанія зберігає робочі місця понад тисячі працівників шахти, « забезпечуючи їм соціальну підтримку в цей непростий період». Як поінформували в адміністрації, зараз середня заробітна плата прохідників шахти складає 19 тисяч гривень, «що перевищує рівень середньої заробітної плати в інших шахтах Кривого Рогу».

11 травня що шахтарі шахт «Фрунзе» та «Ювілейна» ПАТ «Євраз Суха балка» у Кривому Розі не вийшли із забою, вимагаючи підвищення заробітних плат до рівня 2012 року в доларовому еквіваленті до 1 тисячі доларів США. Через майже дві доби перебування під землею шахтарі піднялись на поверхню для переговорів з адміністрацією.

Раніше, на початку травня в Кривому Розі після нічної зміни не вийшли на поверхню близько 400 працівників чотирьох шахт ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – шахт «Батьківщина», «Гвардійська», «Тернівська» та «Жовтнева». Головна вимога, висловлена на зборах трудових колективів під землею, також була підвищення оплати праці гірників до рівня 2012 року, коли їхня зарплата в перерахунку на долари США складала близько тисячі. Після протесту адміністрація і протестувальники домовились про початок переговорів.