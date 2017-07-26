Більшість мусульман США вважають Трампа «недружнім» – опитування

Більшість мусульман у США заявили, що вважають ставлення президента США Дональда Трампа до них «недружнім», при цьому 92% опитаних мусульман сказали, що «горді бути американцями».

У новому опитуванні, оприлюдненому 26 липня американським Дослідницьким центром П’ю, близько половини опитаних мусульман сказали, що відчували підтримку інших американців через їхню релігію.

Опитування проводилося з 23 січня до 2 травня 2017 року.

Дональда Трампа критикують за висловлювання і дії щодо мусульман у США.

З часу вступу на посаду Трамп намагається тимчасово заборонити в’їзд для громадян з кількох переважно мусульманських країн.