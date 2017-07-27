В Єрусалимі знову сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки

В Єрусалимі сталися нові сутички між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки у районі Храмової гори.

За даними палестинського відділення Червоного Хреста, постраждали 56 людей.

Коли поліцейські пройшли у центр натовпу вірян, у правоохоронців полетіло каміння, петарди, пластикові пляшки, у відповідь вони застосували шумові гранати.

Раніше 27 липня тисячі мусульман кинулися у мечеті Аль-Акса і Купол Скелі, як тільки їх лідери закликали припинити двотижневий бойкот святих місць – після демонтажу ізраїльською владою огорож і металодетекторів біля входу на Храмову гору.

З 16 липня мусульмани влаштовували багатотисячні молитви прямо у Старому місті на знак протесту проти обмеження ізраїльською владою входу на Храмову гору у відповідь на вбивство двох поліцейських.

21 липня молитви в Єрусалимі переросли у зіткнення з поліцією – загинули три палестинці, десятки людей були поранені. У той же день на Західному березі Йордану палестинець убив трьох поселенців.

Опинившись під інтенсивним тиском міжнародної спільноти, Ізраїль скасував надзвичайні заходи безпеки у районі Храмової гори, на якій розташовані святині і мусульман, і іудеїв.