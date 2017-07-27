Пакистан: сільських чиновників арештували через наказ зґвалтувати підлітка

Поліція Пакистану повідомляє про арешт 20 членів сільської ради за підозрою у дачі наказу зґвалтувати дівчину-підлітка у якості покарання для її брата.

Поліцейський офіцер Аллаг Бакш повідомив AFP, що сільська рада дала наказ зґвалтувати 16-річну дівчину, оскільки її брат зґвалтував 12-річну дитину.

За повідомленням поліції, двоє постраждалих дівчат є родичками.

Бакш повідомив, що раніше у липні до сільської ради звернувся чоловік, який розповів, що його 12-річну сестру зґвалтував кузен. Далі, за словами поліцейського, рада розпорядилася, щоб той зґвалтував сестру ґвалтівника, свою кузину, що він і зробив.

Поліція повідомляє, що обидва ґвалтівники наразі на волі.

За повідомленням газети Dawn, 16-річну дівчину силою вивели і зґвалтували перед членами сільської ради і її батьками.

Поліція повідомляє, що медичне обстеження підтвердило зґвалтування в обох випадках.

Так звані злочини «честі» є звичайним явищем у Пакистані, зокрема, у віддалених сільських районах.