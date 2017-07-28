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28 Липень 2017, Київ 06:59
Новини | Політика

Чому зростання житлово-комунальних тарифів не вплинуло на підвищення якості послуг – ранковий ефір Радіо Свобода

Новий Верховний суд: реформа заради процедури, чи заради результату?

Чому зростання житлово-комунальних тарифів не вплинуло на підвищення якості послуг?

Поширення гепатиту Україною набуває ознак пандемії. Як це зупинити?

На ці теми ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: координатор громадської ради доброчесності Галина Чижик та голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков; радник Заступника голови Київської міської державної адміністрації Юлія Грамотна та координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі Опора Тетяна Бойко; директор державної установи «Центр громадського здоров’я» МОЗУ Наталія Нізова та директор з політики та адвокації благодійної організації «Мережа» Сергій Дмитрієв.

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