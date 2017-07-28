На Донбасі загинув один, поранені п’ятеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 27 липня загинув один, поранені п’ятеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, сили АТО 12 разів застосували зброю.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл з боку Збройних сил України Докучаєвська, Ясинуватої та околиць Донецька. В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 27 липня.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.