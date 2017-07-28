Суд обрав другому підозрюваному в перестрілці в Дніпрі запобіжний захід – два місяці під вартою

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному в перестрілці, коли загинуло дві людини, – два місяці тримання під вартою без права звільнення під заставу. Рішення про запобіжний захід підозрюваному ухвалив Бабушкинський районний суд Дніпра пізно ввечері 27 липня.

За інформацією суду, підозрюваний – 25-річний Станіслав Єльчищев.

Першому підозрюваному – 35-річному Олександру Лакізі – суд обрав такий же запобіжний захід раніше.

Ще двоє фігурантів справи перебувають у лікарні.

У четвер на Дніпропетровщині поховали колишнього бійця 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максима Іващука (позивний «Щука»), який помер від поранень по дорозі до лікарні 24 липня. У середу в містечку Тернівка поховали загиблого в перестрілці учасника АТО Олексія Вагнера, добровольця 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади. Він загинув на місці від кульового поранення.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталася перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули на місці.

Едмонд Саакян, який отримав поранення в живіт і перебуває в лікарні, заявляє, що нападниками були люди, які раніше погрожували його братові та родині, вимагаючи грошей.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападаючою, також поранені. За даними з поліції, серед них є раніше засуджені громадяни.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».