Підозрюваного в перестрілці в Дніпрі, де загинули дві людини, триматимуть під вартою

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід підозрюваному в перестрілці, коли загинули дві людини, – два місяці тримання під вартою. Рішення про запобіжний захід підозрюваному ухвалив Бабушкинський районний суд Дніпра 27 липня.

За інформацією суду, підозрюваний – 35-річний Олександр Лакіза. Своєї провини він не визнає.

Обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному відклали через стан здоров’я.

Сьогодні на Дніпропетровщині поховали колишнього бійця 11-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади Максима Іващука (позивний «Щука»), який помер від поранень по дорозі до лікарні 24 липня. 26 липня в містечку Тернівка поховали іншого загиблого в перестрілці учасника АТО Олексія Вагнера, добровольця 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади. Він загинув на місці від кульового поранення.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталась перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників бойових дій на Донбасі загинули на місці.

Едмонд Саакян, який отримав поранення в живіт і перебуває в лікарні, заявляє, що нападниками були люди, які раніше погрожували його братові й родині, вимагаючи грошей.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападаючою, також поранені. За даними з поліції, серед них є раніше засуджені громадяни.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».