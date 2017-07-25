Стрілянина в Дніпрі: двох поранених учасників конфлікту затримали

Поліція Дніпра повідомляє про затримання двох поранених учасників стрілянини в місті, внаслідок якої загинули двоє колишніх учасників бойових дій на сході України.

Як заявив 25 липня тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління Національної поліції в Дніпропетровській області Олег Грозь, цих двох поліція називає нападниками, вони перебувають у лікарні під охороною силовиків.

Як поінформував Олег Грозь, зустріч двох груп людей ввечері 24 липня в ресторані на проспекті Гагаріна мала на меті з’ясування «економічних відносин»: одна зі сторін, не знайшовши порозуміння, вирішила вирішити ситуацію «силовим шляхом».

Загалом, за даними поліції, через стрілянину в Дніпрі з вогнепальними пораненнями шпиталізували п’ятьох поранених (чотирьох з одного боку учасників сутички, одного – з іншого боку). Роль двох із них в сутичці ще встановлюють.

Серед поранених і відомий у Дніпрі адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян, підтвердив правоохоронець.

Як повідомив представник поліції, правоохоронці вилучили в учасників конфлікту автомат Калашникова, пістолети та іншу зброю.

24 липня ввечері внаслідок стрілянини в Дніпрі загинули двоє учасників АТО. Ще п’ятеро людей були поранені.