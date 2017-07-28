Міністр юстиції США заявляє, що не піде у відставку, попри критику Трампа

Міністр юстиції США Джефф Сешнз заявляє, що не піде з посади, попри різку критику президента США Дональда Трампа на його адресу через розслідування можливого втручання Росії в американські вибори.

В інтерв’ю агенції AP 27 липня Сешнз наголосив, що залишатиметься на посаді стільки, скільки президент США «вважатиме це прийнятним».

«Якщо він хоче зробити заміну, він має на це право, – сказав міністр юстиції. – Із великою впевненістю я вірю, що розумію, що потрібно Міністерству юстиції і чого хоче президент Трамп. Я поділяю його порядок денний».

В інтерв’ю Fox News Сешнз заявив, що критика з боку Трампа була «образливою», але не спонукає його до відставки.

Трамп останнім часом неодноразово критикував Сешнза за його рішення невдовзі після призначення на посаду відійти від розслідування Міністерства юстиції щодо розслідування з приводу російського впливу, а також через те, що він не притягнув до відповідальності людей, які стояли за витоком у ЗМІ деталей розслідування.

Також під час затвердження його на посаду Сешнз не сказав про дві свої зустрічі з послом Росії Сергієм Кисляком незадовго до президентських виборів 2016 року. Коли про це стало відомо, Сешнз взяв самовідвід від справ, пов’язаних з можливими розслідуваннями діяльності Дональда Трампа, пославшись на те, що під час кампанії був довіреною особою чинного президента.

У нещодавньому інтерв’ю газеті New York Times Трамп заявив, що не призначив би Сешнза на його посаду, якби знав, що він візьме самовідвід. Його рішення взяти самовідвід він назвав «дуже несправедливим щодо президента, і це ще м'яке слово».