Дональд Трамп розповів про другу розмову з Путіним і екс-директора ФБР

Президент США Дональд Трамп дав велике інтерв'ю газеті New York Times, яку вважає одним зі своїх найбільших критиків. На початку перебування на посаді кореспондентів цієї газети не пустили на брифінг у Білий дім, а сама New York Times першою повідомила про те, що у Пола Манафорта та інших радників Трампа були контакти з російськими спецслужбами, що радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн приватно обговорював з послом Росії в США проблему антиросійських санкцій до вступу Дональда Трампа на посаду, а також першою розповіла про зустріч сина Трампа з російським юристом Наталією Весельницькою.

Інтерв'ю тривало близько 50 хвилин і відбувалося лише в присутності одного радника. Журналісти підкреслюють, що Трамп був доброзичливий, жартував про нещодавнє тривале рукостискання з президентом Франції Емманюелем Макроном і висловлював задоволення тим, як при ньому скоротилось безробіття і зріс американський фондовий ринок.

В один з моментів до Овального кабінету, де відбувалася зустріч, зайшла дочка президента Іванка Трамп з шестирічною онукою Арабеллою, яку президент попросив поговорити з журналістами китайською. Інші співробітники адміністрації і члени його родини не з'являлися.

Що ж саме розповів Трамп журналістам?

У звільненого директора ФБР Комі був «компромат» на Трампа, яким він намагався скористатися

Трамп прокоментував скандальну історію зі звільненням екс-очільника Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймса Комі. За версією Комі, який нещодавно давав свідчення у цій справі в Конгресі США, Трамп 14 лютого в Овальному кабінеті в Білому домі попросив залишити їх наодинці і наполегливо запропонував Комі припинити розслідування зв'язків з Росією екс-радника Трампа з нацбезпеки Майка Флінна.



У Комі, «на його думку», склалося відчуття, що Трамп «намагався обміняти його посаду і можливість продовжувати роботу на посаді директора ФБР, на щось, що він може йому дати взамін». І вимагав лояльності щодо себе.

За версією Трампа, яку він озвучив The New York Times, Комі незадовго до тієї зустрічі нібито намагався за допомогою «компромату» натиснути на президента і, зокрема, заявив, що має «досьє», яке нібито містить компрометуючу інформацію, зокрема, про його «сексуальну авантюру в Москві» (мова про доповідь колишнього агента британської розвідки Крістофера Стіла, який описує перебування Трампа в Росії).

«Коли він приніс його [досьє] мені, я сказав, що це вигадана нісенітниця (made-up junk)», – ще раз підкреслив Трамп. Раніше він неодноразово заперечував, що події, описані в доповіді Стіла, коли-небудь відбувалися.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи намагався Комі використовувати «компромат» як важіль для збереження посади, Трамп заявив, що «думає», що «це так». Показання Комі Сенату він назвав «сповненими брехні» і підкреслив, що не шкодує про звільнення екс-очільника ФБР: «Я зробив велику послугу американському народу», – підкреслив він.

NYTimes зазначає, що Комі відмовився коментувати заяву Трампа про шантаж.

«Таємна розмова» Трампа з Путіним під час вечері на саміті «Групи двадцяти»

Про неформальну бесіду Путіна і Трампа під час вечері 7 липня повідомила Washington Post. Під час вечері Трамп нібито підсів до Путіна і розмовляв з ним близько години, причому розмову перекладав перекладач Володимира Путіна, що є порушенням дипломатичного протоколу. Ніхто з найближчого оточення Дональда Трампа і членів його адміністрації в тій розмові не брав участі.

Трамп спочатку назвав інформацію про зустріч «фейковими новинами», але в інтерв'ю розповів, що бесіда дійсно була і тривала близько 15 хвилин. Газета при цьому зазначає, що він «намагався применшити» значення цієї розмови. За словами Трампа, і він, і Путін переважно просто жартували, а також торкнулися теми усиновлення. Те, що розмова на цю тему дійсно була, в четвер підтвердив і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

За словами Трампа, його дружина Меланія сиділа під час вечері поруч з Путіним на іншому кінці столу. «Час підходив до десерту. Я пішов просто, щоб привітатися з Меланією, і заодно привітався з Путіним», – розповів він.



«Це була недовга розмова, можливо, хвилин 15. Говорили про різні речі. Насправді було дуже цікаво, ми поговорили про усиновлення», – сказав Трамп. Він підкреслив, що в той момент не знав про зустріч свого сина з російською юристкою Наталією Весельницькою, під час якої також зачіпалася тема «закону Діми Яковлєва» і усиновлення російських дітей іноземцями. Сам Трамп-молодший буде свідчити про зустріч з Весельницькою перед членами Сенату США 26 липня.

Про ставлення до Гілларі Клінтон

Трамп підкреслив, що навіть якби йому хтось надав компромат щодо його суперниці у президентських перегонах (що нібито було темою зустрічі Трампа-молодшого і Весельницької), навряд чи це б ще більше погіршило його ставлення до неї. «Поки мені хтось не скаже, що вона когось застрелила в спину, я навряд чи зможу щось додати до того, що вже про неї думаю», – підкреслив він.

Про те, як його підвів генпрокурор США

Трамп також дозволив собі різку ремарку на адресу генерального прокурора і міністра юстиції США Джеффа Сешнза, який був його призначенцем. Сешнз в червні давав свідчення членам комітету з розвідки Сенату США, який розслідував можливе втручання Росії в президентські вибори 2016 року. За словами Трампа, «відповіді Сешнза були поганими»: «Йому ставили прості запитання, передбачалося, що він дасть прості відповіді. Але він їх не дав».



Також під час затвердження його на посаду генерального прокурора Сешнз не сказав про дві свої зустрічі з послом Росії Сергієм Кисляком незадовго до президентських виборів 2016 року. Коли про це стало відомо, Сешнз взяв самовідвід від справ, пов'язаних з можливими розслідуваннями діяльності Дональда Трампа, пославшись на те, що під час кампанії був довіреною особою чинного президента.

Трамп в інтерв'ю заявив, що не призначив би Сешнза на його посаду, якби знав, що він візьме самовідвід (а відтак не буде його захищати в звинуваченнях про «російський слід» – ред.). Його рішення взяти самовідвід він назвав «дуже несправедливим щодо президента, і це ще м'яке слово».

«Сешнз не повинен був брати самовідвід від розслідувань, а якби він збирався це зробити – він повинен був сказати про це мені до того, як погоджуватися на роботу (міністра юстиції і генпрокурора), і тоді б я запропонував посаду комусь іншому, – підкреслив Трамп. – Як можна погоджуватися на роботу, якщо ти плануєш взяти самовідвід?».

NYTimes стверджує, що Сешнз відмовився коментувати ці слова Трампа.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»