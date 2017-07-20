Трамп: темою другої розмови з Путіним у Гамбурзі було всиновлення американцями російських дітей

Президент США Дональд Трамп стверджує, що темою другої розмови з російським колегою Володимиром Путіним на полях саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі було всиновлення американцями російських дітей.

«Це не було тривале спілкування. Ми говорили близько 15 хвилин. Ми насправді говорили про всиновлення, російське всиновлення», – заявив Трамп в інтерв’ю виданню New York Times, опублікованому 19 липня.

У 2012 році російська влада заборонила всиновлення громадянами США дітей із Росії. Так Москва відповіла на ухвалення американськими законодавцями «акту Магнітського» – закону, який передбачає санкції проти російських чиновників, причетних до смерті за ґратами юриста Сергія Магнітського.

Раніше цього тижня президент консалтингової групи Eurasia Group Іан Бреммер заявив, що Трамп пішов зі свого місця на обіді для лідерів країн «Групи двадцяти» в Гамбурзі і провів близько години, розмовляючи «приватно і емоційно» з Путіним, «комунікуючи лише через власного перекладача Путіна». Відсутність американського перекладача здивувала інших лідерів на обіді, сказав Бреммер, який назвав це «порушенням протоколу національної безпеки».

Білий дім заявив, що Трамп використовував російського перекладача, оскільки його американський колега на вечері не говорив російською.

Сам президент США написав у мережі Twitter, що «повідомлення фейкових новин про секретну вечерю з Путіним є «виявом хворої уяви».