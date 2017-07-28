Країни-партнери ЄС продовжили санкції щодо Криму

Норвегія, Албанія, Чорногорія, Грузія і Україна на рік продовжили санкції щодо Криму, повідомляється у заяві голови зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні.

Євросоюз продовжив санкції щодо Росії у кінці червня. Вони передбачають заборону на постачання до Євросоюзу товарів з анексованого півострова, а також заборону на інвестиції у Крим.

Євросоюз запровадив економічні санкції проти Росії у 2014 році у відповідь на анексію українського Криму і підтримку бойовиків на сході України. Подібні обмеження запровадили США, Канада і кілька інших держав.