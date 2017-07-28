Військові США і Південної Кореї обговорюють заходи щодо Пхеньяна

Військовопосадовці США і Південної Кореї обговорюють можливі воєнні заходи у відповідь на черговий запуск Північною Кореєю балістичної ракети.

У телефонній розмові з південнокорейськими колегами американські генерали висловили вірність союзницьким зобов’язанням щодо Сеула.

Північна Корея 28 липня провела запуск ракети. Як заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, вона ймовірно впала у море в японській економічної зони.

За словами Абе, в екстреному порядку буде скликана Національна рада безпеки, а також будуть запроваджені заходи для забезпечення безпеки японських громадян.

Головний секретар уряду Японії Йосіхіде Суга назвав інцидент відкритим порушенням резолюцій ООН.