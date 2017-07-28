КНДР провела запуск ракети, яка впала в японській економічній зоні

Північна Корея 28 липня провела запуск ракети. Як заявив прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, вона ймовірно впала у море в японській економічної зони.

За словами Абе, в екстреному порядку буде скликана Національна рада безпеки, а також будуть запроваджені заходи для забезпечення безпеки японських громадян.

Головний секретар уряду Японії Йосіхіде Суга назвав інцидент відкритим порушенням резолюцій ООН.

Раніше у п’ятницю Міністерство оборони США зафіксувало пуск північнокорейської балістичної ракети.