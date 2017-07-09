Північна Корея застерігає США від «розпалювання ядерної війни»

Північна Корея застерігає США від «безрозсудливих військових провокацій» і «розпалювання ядерної війни» на тлі напруженості через ядерну і ракетну програми КНДР.

9 липня газета владної партії Північної Кореї Rodong Sinmun опублікувала коментар, в якому йдеться про те, що США «збільшують ризик ядерної війни на півострові».

Заява з’явилася через день після того, як США і Південна Корея провели навчання, що імітували нанесення удару по ракетній інфраструктурі КНДР у відповідь на ракетні випробування Пхеньяна.

Під час навчань американські надзвукові стратегічні бомбардувальники пройшли над демілітаризованою зоною між Північною і Південною Кореєю у супроводі американського винищувача F16 і південнокорейських винищувачів F15 і скинули 900-кілограмові керовані бомби.

У Північній Кореї навчання назвали «небезпечними військовими маневрами розпалювачів… ядерної війни на півострові».

3 липня Північна Корея провела випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які, на думку аналітиків, можуть досягти американського штату Аляска. Пхеньян стверджував, що ракета здатна нести ядерну боєголовку.

Створення балістичних ракет, як і ядерної зброї, заборонене для Північної Кореї резолюціями Ради безпеки ООН. Але Пхеньян не зважає на ці заборони й на вже чинні санкції й заявляє, що не піде на переговори з Вашингтоном про свої озброєння, доки США не припинять «ворожої політики» проти Північної Кореї.