Київ звертатиметься до міжнародних судів через катування сепаратистами звільненої заручниці – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Київ підготував звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій щодо катувань підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі звільнену напередодні з полону Людмилу Сурженко.

«13 липня бойовики так званої «ЛНР» на КПВВ у Станиці Луганській викрали Людмилу Сурженко, людину з інвалідністю з дитинства по слуху. Жінку військові злочинці відпустили тільки 29 липня. Людмилу бойовики «ЛНР» у полоні жорстоко катували плоскогубцями, пошкодили руку. Ці нелюди добивалися від жінки зізнання на камеру про те, що вона «працює на українські спецслужби», – зазначив Гройсман на своїй сторінці у Facebook 30 липня.

У неділю стало відомо про звільнення з полону бойовиків ОРДЛО двох українських заручників – суддю Апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка і Людмилу Сурженко.

Руденко і Сурженко були внесені до «мінських списків», зазначили у Службі безпеки.

За інформацією Києва, у полоні підтримуваних Росією бойовиків станом на початок липня перебувало 132 громадян України, сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб.