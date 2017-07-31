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31 Липень 2017, Київ 06:42
Новини | Політика

Звинувачення Трояна у корупції: очищення МВС чи підкилимна політика? – ранковий ефір Радіо Свобода

Звинувачення заступника голови МВС Трояна у корупції: очищення міністерства чи підкилимна політика?

Як затримання підозрюваного у викраденні Вербицього та Луценка допоможе у розслідування злочинів проти Майдану?

Чи зможе ЮНЕСКО змусити українську владу припинити руйнування історичного центру Києва?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: речник МВС Артем Шевченко, політтехнолог Денис Богуш та політолог Олег Саакян; адвокат потерпілих під час Революції Гідності Маркіян Галабала та начальник відділу Департамету спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Олексій Донськой; заступник Міністра культури України Тамара Мазур та ініціатор громадської платформи «SOS - майбутнє!» Наталія Заболотна.

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