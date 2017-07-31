У Дніпрі помер військовий, травмований внаслідок інциденту на танковому полігоні

У Дніпрі 30 липня помер 28-річний військовий Юрій Тищенко, який зазнав травми 20 липня на полігоні в селищі міського типу Черкаське. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа.

20 липня на Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувалися восьмеро бійців. Як зазначили в прес-службі Оперативного командування «Схід» Збройних сил України, інцидент стався під час проведення змагань.

Прокуратура веде провадження за фактом цього інциденту за статтею 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження з вибуховими речовинами). Як розповів військовий прокурор Сергій Коцюба, інцидент стався через детонуючий шнур, який намотався на гусеницю одного з танків.

«На гусеницю одного з танків намотався детонуючий шнур, котрий використовується інженерними службами для того, щоб робити проходи в мінних полях, використовується для військових навчань тощо. Військовослужбовці зупинились. Не знаючи, що це таке, бо вони не інженери, не сапери, почали його знімати з гусениці, і в цей момент стався вибух. Ми зараз з’ясовуємо, чому цей шнур там залишився», – сказав військовий прокурор.