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20 Липень 2017, Київ 20:05
Новини | Події

Прокуратура: бійців на танкових змаганнях травмував детонуючий шнур

Ілюстративне фото

Прокуратура почала провадження за фактом інциденту на військовому полігоні Дніпропетровщини, де травмувались бійці, за статтею 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження з вибуховими речовинами). Про це Радіо Свобода у четвер повідомили у військовій прокуратурі Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.

За інформацією військового прокурора Сергія Коцюби, триває досудове розслідування.

Як розповів Коцюба, інцидент стався через детонуючий шнур, який намотався на гусеницю одного з танків.

«На гусеницю одного з танків намотався детонуючий шнур, котрий використовується інженерними службами для того, щоб робити проходи в мінних полях, використовується для військових навчань тощо. Військовослужбовці зупинились. Не знаючи, що це таке, бо вони не інженери, не сапери, почали його знімати з гусениці, і в цей момент стався вибух. Ми зараз з’ясовуємо, чому цей шнур там залишився», – сказав військовий прокурор.

Бійці з травмами кінцівок та осколковими пораненнями доправлені до обласної лікарні імені Мечникова та військового шпиталю.

У четвер, 20 липня, на Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувались бійці. Як зазначили в прес-службі Оперативного командування «Схід» Збройних сил України, інцидент стався в четвер під час проведення змагань. Травм зазнали, за уточненими даними, вісім військовослужбовців. Постраждалих доправили до медичних закладів. Триває службове розслідування.

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