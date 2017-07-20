Прокуратура: бійців на танкових змаганнях травмував детонуючий шнур

Прокуратура почала провадження за фактом інциденту на військовому полігоні Дніпропетровщини, де травмувались бійці, за статтею 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження з вибуховими речовинами). Про це Радіо Свобода у четвер повідомили у військовій прокуратурі Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.

За інформацією військового прокурора Сергія Коцюби, триває досудове розслідування.

Як розповів Коцюба, інцидент стався через детонуючий шнур, який намотався на гусеницю одного з танків.

«На гусеницю одного з танків намотався детонуючий шнур, котрий використовується інженерними службами для того, щоб робити проходи в мінних полях, використовується для військових навчань тощо. Військовослужбовці зупинились. Не знаючи, що це таке, бо вони не інженери, не сапери, почали його знімати з гусениці, і в цей момент стався вибух. Ми зараз з’ясовуємо, чому цей шнур там залишився», – сказав військовий прокурор.

Бійці з травмами кінцівок та осколковими пораненнями доправлені до обласної лікарні імені Мечникова та військового шпиталю.

У четвер, 20 липня, на Дніпропетровщині на військовому полігоні травмувались бійці. Як зазначили в прес-службі Оперативного командування «Схід» Збройних сил України, інцидент стався в четвер під час проведення змагань. Травм зазнали, за уточненими даними, вісім військовослужбовців. Постраждалих доправили до медичних закладів. Триває службове розслідування.