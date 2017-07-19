Американські військові кинулись на порятунок львів’ян у палаючому будинку і можуть отримати Soldier's Medal

Шість військовослужбовців бойової групи 45-ої піхотної бригади армії США (штат Оклахома), які тренують українських бійців на Яворівському полігоні, можуть отримати найвищі нагороди в американській армії «Медаль для солдата» за мужність у непольових умовах, повідомила Радіо Свобода прес-офіцер 45-ої піхотної бригади бойової групи ЗС США Кейла Крістофер. Рішення про відзначення такою нагородою ухвалює Міністерство національної безпеки США.

16 липня, у свій вихідний, шестеро американських солдатів мали екскурсію Львовом і побачили дим та вогонь із житлового будинку на проспекті Свобода.Вони кинулись у палаюче приміщення, почали стукати у всі двері, намагаючись привернути увагу людей до небезпеки, про яку ті не здогадувались До прибуття львівських рятувальників евакуювали людей із третього поверху. Серед американських військовослужбовців був волонтер-пожежник Нельсон Діз.

За словами військовослужбовців, у будинку було багато диму, все відбувалось хаотично, мовний бар’єр додав труднощів. Але найбільше їх вразила байдужість перехожих.

Про цей мужній вчинок війських попереджено Міністерство національної безпеки США. Прес-служба заявила, що надішле всі доказові документи і сподівається, що шестеро військовослужовців будуть удостоєні найвищої солдатської нагороди. Бронзова «Медаль для солдата» (Soldier's Medal), затверджена Конгресом США в 1926 році і нею удостоюються військовослужбовців армії США за мужній вчинок поза бойовими діями, тобто в мирному житті.

2 лютого цього року бойова група 45-ої піхотної бригади армії США серед трьохсот військовослужбовців із шести країн НАТО розпочала новий етап підготовки українських бійців у рамках місії «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна» (JMTG-U).