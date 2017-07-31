У ДСНС попередили про пожежну небезпеку на півдні і сході України

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про пожежну небезпеку, яка зберігається у південних та східних областях України.

«31 липня у Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники звернулися до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях тощо.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні переважно без опадів, денна температура повітря 25-30 градусів тепла, у західних областях – 31-33.