Кандидати на посади суддів нового Верховного Суду України, відібрані в результаті конкурсу, мають бути розглянуті Вищою радою правосуддя. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

«Чимало сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох з них викликає сумніви. Вища рада правосуддя має окремо розглянути кожну кандидатуру», ­– йдеться в повідомленні.

28 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила переможців конкурсу на посаду суддів нового Верховного Суду. Відповідно до процедури, далі комісія направляє рекомендації про призначення переможців конкурсу до Вищої ради правосуддя (ВРП), яка розглядає матеріали щодо кожного кандидата і теж перевіряє їх на відповідність критеріям етики і доброчесності. Після цього Вища рада правосуддя робить подання президентові, який має підписати указ і надати повноваження суддям.

У громадській організації «Центр протидії корупції» повідомили, що зі 120 відібраних ВККС кандидатів до чотирьох касаційних судів у складі Верховного суду 30 мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. Раніше і Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді.

Голова кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков заявив, що інформацію про кандидатів перевіряли, і в «багатьох випадках» претенденти надавали докази неактуальності зауважень до них.