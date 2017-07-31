У Києві зупинили авто з дипломатом Росії за кермом із ймовірними ознаками сп’яніння – поліція

Пізно ввечері 30 липня на Харківському шосе у Києві патрульні поліцейські зупинили автомобіль з дипломатичними номерами, за кермом якого перебував громадянин Російської Федерації із ознаками сп’яніння, яке не вдалося підтвердити у встановленому порядку. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Автомобіль зупинили, оскільки у патрульних з’явилася підозра про те, що водій може бути в нетверезому стані. Після зупинення він пред’явив правоохоронцям дипломатичну картку радника посла Росії. Йому запропонували пройти тест на рівень алкоголю в крові, проте він відмовився. Також він відмовився пред’явити водійське посвідчення, після чого зачинився в автомобілі і викликав співробітника російської дипломатичного установи», – повідомив Тракало.

За його словами, поліцейські помітили запах алкоголю, почервоніння шкіри обличчя і тремтіння пальців рук у водія, втім не складали протокол про адміністративне порушення через відсутність відповідних повноважень – у чоловіка була дипломатична посвідка.

Повідомляється, що пізніше на місце події прибув співробітник російської дипустанови, «забрав автомобіль і водія, що перебував усередині».

Поліцейські протокол про адміністративне порушення не складали, водночас до МЗС скеровано відповідний рапорт.

У російській дипустанові інцидент наразі не коментували.

В ефірі телеканалу «112.Україна» Ярослав Тракало повідомив, що зупинений патрульними водій - це представник прикордонної служби ФСБ Росії Руслан Требунський.