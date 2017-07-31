Президент Петро Порошенко підписав закон «Про Конституційний суд України», ухвалений парламентом 13 липня. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента у понеділок.

«Підписаний документ є складовою частиною судової реформи, яка спрямована на забезпечення права громадян України на справедливий суд», – йдеться в повідомленні.

У Адміністрації президента зазначили, що президент вважає новаційними дві позиції закону – прозорий конкурсний відбір кандидатів до Конституційного суду та можливість будь-кого подати скаргу до КС.

«Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при ухваленні рішення щодо неї, є неконституційним, то вона не має більше шукати народних депутатів чи президента. Вона отримає нарешті право безпосередньо звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою», – цитують слова Порошенка у президентській канцелярії.

13 липня Верховна Рада України схвалила в другому читанні і в цілому закон «Про Конституційний суд України», ухвалений у рамках судової реформи, розпочатої в червні 2016 року. При цьому депутати розглядали понад 500 поправок до законопроекту. Після ухвалення цього закону у той же день в Раді був зареєстрований проект постанови про його скасування через «процедурні порушення» під час розгляду. Втім вже наступного дня Верховна Рада пішла на канікули.