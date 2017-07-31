Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Липень 2017, Київ 12:43
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про Конституційний суд

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про Конституційний суд України», ухвалений парламентом 13 липня. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента у понеділок.

«Підписаний документ є складовою частиною судової реформи, яка спрямована на забезпечення права громадян України на справедливий суд», – йдеться в повідомленні.

У Адміністрації президента зазначили, що президент вважає новаційними дві позиції закону – прозорий конкурсний відбір кандидатів до Конституційного суду та можливість будь-кого подати скаргу до КС.

«Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при ухваленні рішення щодо неї, є неконституційним, то вона не має більше шукати народних депутатів чи президента. Вона отримає нарешті право безпосередньо звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою», – цитують слова Порошенка у президентській канцелярії.

13 липня Верховна Рада України схвалила в другому читанні і в цілому закон «Про Конституційний суд України», ухвалений у рамках судової реформи, розпочатої в червні 2016 року. При цьому депутати розглядали понад 500 поправок до законопроекту. Після ухвалення цього закону у той же день в Раді був зареєстрований проект постанови про його скасування через «процедурні порушення» під час розгляду. Втім вже наступного дня Верховна Рада пішла на канікули.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG