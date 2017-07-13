У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про скасування закону про Конституційний суд

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про скасування ухваленого раніше в четвер рішення про ухвалення в цілому як закону законопроекту «Про Конституційний суд України».

Її автор – народний депутат Юрій Левченко (позафракційний, член партії «Свобода»).

У пояснювальній записці він обґрунтовує необхідність, на його думку, скасувати щойно ухвалений закон численними, за його словами, процедурними порушеннями в перебігу його розгляду.

Документ наразі переданий до розгляду парламентським комітетам.

Відповідно до регламенту, після реєстрації постанови про скасування ухваленого, але ще не підписаного закону голова Верховної Ради не має права підписувати його і передавати на розгляд президентові, доки парламент не ухвалить рішення щодо такої постанови.

Час її розгляду наразі не встановлений.

Раніше в четвер Верховна Рада України схвалила в другому читанні і в цілому закон «Про Конституційний суд України», ухвалений у рамках судової реформи, розпочатої в червні 2016 року. При цьому депутати розглядали понад 500 поправок до законопроекту.