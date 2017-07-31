Віце-президент США підтвердив підтримку Вашингтоном країн Балтії

Віце-президент США Майк Пенс підтвердив підтримку Вашингтоном країн Балтії під час зустрічі з президентами Естонії, Латвії та Литви у Таллінні 31 липня.

«Сполучені Штати відкидають будь-які спроби застосувати силу, погрожувати, залякувати чи здійснювати зловмисний вплив у країнах Балтії…Останні дипломатичні дії, здійснені Москвою, не призведуть до стримування зобов’язань США щодо нашої безпеки, безпеки наших союзників та безпеки незалежних держав у всьому світі», – сказав Пенс.

Він додав, що США є і «завжди будуть» разом з громадянами Естонії, Латвії та Литви.

Три країни Балтії є членами НАТО. Москва, під чиїм впливом країни були за часів Радянського Союзу, різко висловлюється проти розміщення сил альянсу у Естонії.

Віце-президент США Майк Пенс після відвідин Естонії вирушає сьогодні до Грузії, а потім – до найновішого члена НАТО Чорногорії.