ГПУ: Росія не відповіла на запит Києва про передачу з Криму бойовика Погодіна

У Генеральній прокуратурі України очікують офіційних документів від російської сторони щодо екстрадиції з анексованого Криму бойовика угрупування «ДНР» Вадима Погодіна, його підозрюють у вбивстві юнака. Про це заявила в коментарі Крим.Реалії речниця ГПУ Лариса Сарган.

«Ми ще не отримали відповіді на наші листи, які ми відправили. У нас немає офіційного підтвердження (про звільнення – ред.). Ми також з преси знаємо, офіційних документів у нас поки немає. Ми отримаємо документи та діятимемо далі, є кілька планів. Зараз ми їх озвучувати не можемо. Ми робимо все, що можемо, працюємо», – сказала Сарган.

Вона також додала, що українська сторона вчасно відправила документи в Генпрокуратуру Росії з вимогою екстрадиції Погодіна.

Сьогодні російська «Новая газета» повідомила, що Вадим Погодін був звільнений з-під арешту в анексованому Криму. Таку ж інформацію поширили деякі сепаратистські ресурси.

30 липня минув термін перебування під вартою Вадима Погодіна, підозрюваного у вбивстві в 2014 році 17-річного жителя Краматорська Степана Чубенка. Раніше ГПУ звернулася в Генеральну прокуратуру Росії з проханням передати Погодіна Києву.