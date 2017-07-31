Геращенко: бойовики внесли до списків на звільнення російського військового Агеєва

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі внесли у свої списки на звільнення російського військового, затриманого під Луганськом, Віктора Агеєва. Про це повідомила представниця України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко за підсумками скайп-конференції гуманітарної підгрупи.

«ОРДЛО включили в свої вимоги на звільнення російського «потіряшку», кадрового військового російської армії Агеєва, буцімто це «ополченець». Тут позиція України однозначна – це військовий злочинець. Ми чекаємо, що влада Росії визнає його присутність в Україні, суд має визначити міру його злочину, світ має знати деталі злочину, бо це факти російської військової присутності на Донбасі», – заявила Геращенко на сторінці у Facebook.

За її словами, сторона бойовиків погодилися виключити зі списку осіб на звільнення два десятки кримінальних злочинців, які не пов’язані з бойовими діями на Донбасі.

«Але ОРДЛО при цьому продовжують вимагати амністії і звільнення ще 45 людей, які не мають відношення до конфлікту, які здійснили важкі злочини, – беркутівців, що розстрілювали Небесну Сотню, організаторів терактів в Одесі і Харкові. Очевидно, що цей шантаж неприпустимий», – додала Геращенко.

За даними СБУ, російського військового Віктора Агеєва затримали 24 червня під Луганськом. 27 червня про це повідомила російська служба BBC. Перед тим про затримання російського військового на Луганщині повідомляли українські силовики, але імені його не називали.

Міноборони Росії заперечує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу. Згодом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва у випадку з Віктором Агеєвим вживатиме «заходів захисту, як це робить щодо всіх своїх громадян».