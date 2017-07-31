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31 Липень 2017, Київ 20:19
Новини | Події

Штаб: 1 військовий поранений, 2 травмовані на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 31 липня 2017 року

Один український військовослужбовець був поранений, двоє травмовані внаслідок бойових дій на сході України, повідомляє штаб української воєнної операції.

Дані наведені станом на 18:00 31 липня. За повідомленням, військові були поранені у Новотошківці на Луганщині.

Українські військові заявляють, що бойовики мінімізують кількість денних обстрілів, зате активізуються ввечері.

«Від півночі і до 18 години зафіксовано три випадки порушення перемир’я. Близько першої ночі зі стрілецької зброї злочинці відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Попасної та Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Вогнем у відповідь наші військові примусили ворога до тиші. А о 12:45 бандформування вдарили з гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу один український захисник був поранений, двоє інших отримали бойові травми», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах. Про поранених чи загиблих не повідомляють.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.

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