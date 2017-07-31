Штаб: 1 військовий поранений, 2 травмовані на Донбасі

Один український військовослужбовець був поранений, двоє травмовані внаслідок бойових дій на сході України, повідомляє штаб української воєнної операції.

Дані наведені станом на 18:00 31 липня. За повідомленням, військові були поранені у Новотошківці на Луганщині.

Українські військові заявляють, що бойовики мінімізують кількість денних обстрілів, зате активізуються ввечері.

«Від півночі і до 18 години зафіксовано три випадки порушення перемир’я. Близько першої ночі зі стрілецької зброї злочинці відкривали вогонь по українських укріпленнях поблизу Попасної та Новоолександрівки, що на Луганському напрямку. Вогнем у відповідь наші військові примусили ворога до тиші. А о 12:45 бандформування вдарили з гранатометів і стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО у Новотошківському. Внаслідок цього обстрілу один український захисник був поранений, двоє інших отримали бойові травми», – йдеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах. Про поранених чи загиблих не повідомляють.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.