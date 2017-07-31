МЗС називає провокацією закон про спрощене надання громадянства Росії українцям

Міністерство закордонних справ України критикує і називає провокацією ухвалений у Росії закон, який спрощує надання російського громадянства українцям.

«У Міністерстві закордонних справ України вважають схвалення російським керівництвом закону, яким спрощується порядок набуття громадянства Росії громадянами України, свідченням повної зневаги держави-агресора до міжнародного права і суверенітету інших держав: російська влада взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної держави, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства», – заявляють у МЗС.

У відомстві наголосили, що відмова від громадянства України у формі направлення нотаріально засвідченої заяви про відмову від українського громадянства в повноважний орган країни громадянства «є нікчемною за своєю суттю і змістом». «Згідно з чинним законодавством України, єдиним документом, який засвідчує факт припинення громадянства України як шляхом виходу з нього, так і його втрати, є відповідний указ президента України», – йдеться в заяві.

30 липня президент Росії Володимир Путін підписав схвалений раніше обома палатами парламенту закон, який передбачає спрощений порядок надання громадянам України громадянства Росії.

Документ, серед іншого, визначає, що від громадян України при наданні їм громадянства Росії не будуть вимагати обов’язкового нині для всіх іноземців підтвердження про вихід із попереднього громадянства від компетентних органів відповідної країни.