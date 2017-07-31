Таджикистан: чоловіка арештували за доведення дружини до самогубства через сумніви щодо цноти

У Таджикистані арештували чоловіка після того, як минулого місяця його 18-річна дружина вчинила самогубство через суперечку про її цноту.

Представники суду в таджицькому містечку Восе повідомили, що 24-річного Зафара Пірова звинуватили у підштовхуванні дружини до самогубства.

Минулого тижня підозрюваного посадили в судовий ізолятор. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Судовий процес у справі про доведення до самогубства Раджаббі Хуршед проходить за зачиненими дверима – лише матері загиблої дозволили бути присутньою в залі суду.

Зафар Піров у розмові з таджицькою службою Радіо Свобода 7 липня заявив, що не визнає себе винним і сподівається на справедливий суд.

Раджаббі Хуршед і Зафар Піров познайомилися в день весілля. Суперечка про цноту нареченої виникла в першу шлюбну ніч.

За словами родичів Раджаббі, до весілля вона проходила медичне обстеження і в неї були дві довідки: про проведену генетичну експертизу і про стан здоров’я. У Таджикистані, згідно з новими правилами, охочі зареєструвати шлюб мусять надавати медичні довідки про стан здоров’я.

Після того, як повторна експертиза довела цнотливість Раджаббі до весілля, чоловік продовжував докоряти їй. За місяць після весілля дівчина вчинила самогубство. Згідно з офіційними документами, вона випила «смертельну дозу оцту». Її відвезли до лікарні, але в неї відмовили нирки.

У традиційному таджицькому суспільстві вважається, що дівчина до заміжжя мусить бути цнотливою, а в разі виявлення в першу шлюбну ніч відсутності цноти, дівчину з ганьбою виганяють. Таких дівчат зазвичай не забирають батьки, а їхня честь і репутація залишається заплямованою на все життя.