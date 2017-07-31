Білий дім повідомляє про відставку Ентоні Скарамуччі

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити Ентоні Скарамуччі з посади директора по зв’язках з громадськістю Білого дому.

«Ентоні Скарамуччі залишить свою посаду директора зі зв’язків з громадськістю Білого дому. Скарамуччі вважає, що краще за все дати можливість новому начальнику апарату Джону Келлі почати все з початку і дати йому можливість створити власну команду», – мовиться у заяві Білого дому.

Раніше New York Times повідомила про плани відставки Скарамуччі, пославшись на джерела. Повідомлення про відставку Скарамуччі з’явилося за кілька годин після того, як Трамп привів до присяги нового начальника апарату Білого дому Джона Келлі.

Видання Politico повідомляє, що звільнення Ентоні Скарамуччі відбулося на прохання Джона Келлі. Скарамуччі пробув на посаді директора всього 10 днів.

Минулого тижня Скарамуччі розкритикував чиновників адміністрації Трампа, у тому числі на колишнього керівника апарату Білого дому Рейнса Прібуса, який потім пішов у відставку і був замінений Келлі.