До суду направили обвинувальні акти щодо ще 2 кримських екс-депутатів за підозрою у державній зраді – прокуратура

Українська прокуратура Криму направила до суду обвинувальні акти у справах про державну зраду щодо ще двох колишніх кримських депутатів, повідомляється на сайті відомства.

«У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року ці депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму. Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим». Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років», – йдеться у повідомленні.

Імен екс-депутатів прокуратура не називає. Водночас, за інформацією із джерел проекту Радіо Свобода «Крим. Реалії», йдеться про Казбека Кубалова та Олексія Андрєєва.

Загалом, за інформацією української прокуратури Криму, до суду скеровано уже 49 обвинувальних актів щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Також судом накладено арешт на майно вищевказаних 49 колишніх депутатів, а саме: 23 квартири, 16 житлових будинків, 31 автомобіль, 4 земельні ділянки, 2 магазина, катер та банківські рахунки, йдеться у повідомленні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».