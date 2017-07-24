Військова прокуратура зацікавилась методами допиту в СБУ Яворова

Львів – Військова прокуратура Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження щодо перевищення службових повноважень працівниками Головного управління військової контррозвідки департаменту контррозвідки Служби безпеки України щодо начальника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) Романа Огура. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у прокуратурі. Цією справою зацікавилась і Уповноважена з прав людини Верховної Ради України.

Роман Огур на час слідства відсторонений від обов’язків начальника загальновійськового Яворівського полігону. Він продемонстрував Радіо Свобода фотографії, на яких видно численні синці на його тілі. Офіцер розповідає, що 27 квітня цього року його викликав командир частини у службових питаннях, а за кілька хвилин у кабінет командира зайшли двоє працівників СБУ Яворівського району.

Нас привезли у приміщення СБУ у Яворів. Мені повідомили: «Ви підозрюєтесь у державній зраді». Я був шокований, всі мої заперечення вони не слухали, удари руками наносили ззаду, душили, не міг дихати. Били по черзі, сильно

«Вони попросили командира відпустити мене і ще одного працівника в Яворів із питань по техніці. Нас привезли у приміщення СБУ у Яворів. Я там пробув від 14-ї години до 7-ї ранку. Моя родина не знала весь цей час, де я. Мені повідомили: «Ви підозрюєтесь у державній зраді». Я був шокований, всі мої заперечення вони не слухали, мовляв, в тебе всі в родині – зрадники, бандити. Як били? Я сидів на кріслі, удари руками наносили ззаду, душили, не міг дихати. Били по черзі, сильно. О 7-й ранку мене повезли до мене на квартиру, забрали дитячий планшет, поїхали до дружини на роботу, вона – бухгалтер у військовій частині, і там забрали наш ноутбук, бо вона працювала на домашньому комп’ютері. Всі речі як факти, доказ – в Головному управлінні СБУ», – говорить Роман Огур.

Я сказав, що впав з дерева, але лікар мені не повірила, бо побачила побої, і я пройшов медичне обстеження в Новояворівську

Чоловік розповідає, що 28 квітня звернувся у Новояворівську лікарню за медичною допомогою: «Я сказав, що впав з дерева, але лікар мені не повірила, бо побачила побої, і я пройшов медичне обстеження в Новояворівську».

А 5 травня, розповідає підполковник, звернувся із заявою у Яворівську районну поліцію, йому призначили судово-медичну експертизу, що тривала до двох тижнів. Згідно з нею, каже Огер, у нього був перелом чотирьох ребер, крововилив у легені, вибитий зуб, численні удари і рани. Роман Огур звернувся до Уповноваженої з прав людини, у військову прокуратуру Західного регіону, домагаючись перевірки щодо застосованих до нього, як він стверджує, незаконних методів розслідування.

Адвокат підполковника Романа Огура Олег Мицик наголосив, що на сьогодні йде мова про законність дій тих, хто проводив допит і отримання ними доказів, внаслідок, за версією підозрюваного, застосування насильства. За словами адвоката, підзахисний впізнав трьох осіб, які, я він стверджує, били його і припускає, що це – працівники СБУ чи військової контррозвідки Яворівського району, що є підрозділом СБУ.

Ми не говоримо про винність чи невинність людини. Мова йде лише про законність отримання доказів. Кожен військовослужбовець – у страху від такого допиту

«Ми не говоримо про винність чи невинність людини. Мова йде лише про законність отримання доказів, якщо ми повернемось до тих методів, що кожну зустрічну людину можна колошматити до ранку і мати результат, то ми зайдем далеко. Кожен військовослужбовець – у страху від такого допиту. Вдумайтесь, кожну людину можна звинуватити за прямі чи непрямі контакти через якусь опосередковану людину, через отримані листи від когось, хто кимось підозрюється, що агент чи шпигун. Все повинно піддаватись здоровій логіці. Де ви бачили шпигуна, який не може запам’ятати адресу електронної пошти? Носить запис на листочку. А гонорари від російської розвідки отримує на картку зарплатну дружини?.. А найцікавіше, що ноутбук зі шпигунським програмним забезпеченням дає у користування дружині, яка його щодня заносить на роботу у військову частину. Це все фабула справи – чотири поламаних ребра, вибиті зуби, крововилив у легені – і після того нібито отримані зізнання», – каже адвокат Олег Мицик.

Підполковника СБУ підозрюють у державній зраді, він це заперечує

Ще 21 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення за клопотанням слідчого СБУ про арешт майна за ознаками злочину у начальника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки.. Згідно з інформацією СБУ, начальник загальновійськового полігону «добровільно передав» ноутбук, планшет, мобільний телефон, три DVD-диски, флешку, клаптик паперу з написом. Слідчий СБУ зазначив, про що мовиться в судовій ухвалі, що «начальник загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України, на виконання завдань співробітників Головного управління розвідки Генштабу Збройних сил Росії, вчиняв дії, направлені на надання вказаній іноземній організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, шляхом збирання та передачі відомостей військового характеру щодо діяльності» військового полігону. Відкрито кримінальне провадження щодо посадовця полігону за статтею 1 Кримінального кодексу України «державна зрада».

Підполковник Роман Огур заперечує ці звинувачення і свою співпрацю з ГРУ Росії. А припускає, що зацікавив СБУ через родинні зв’язки, оскільки його родичі проживають на Сумщині. «Вони проживають поблизу російського кордону, мали сутички з СБУ, боюсь просто за них, нічого не можу сказати, бо можлива помста», – каже підозрюваний.

Радіо Свобода надіслало офіційний запит на ім’я голови СБУ Василя Грицака з проханням відповісти на запитання: на якому етапі перебуває справа щодо керівника загальновійськового полігону Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Старичах Львівської області Романа Огура, якого СБУ підозрює у співпраці з розвідкою Генштабу Збройних сил Росії. Що стало підставою для таких звинувачень? Чи є факти, які це підтверджують? Скільки часу проводили допит Романа Огура працівники ВКР СБУ у квітні цього року? Чи застосовували силу працівники ВКР СБУ до підозрюваного 27-28 квітня, чи відомо про це керівництву СБУ? Чи будуть відсторонені від роботи працівники СБУ, якщо буде доведено застосування ними сили до підполковника ЗСУ?

Наразі СБУ не відповіло на запит Радіо Свобода.