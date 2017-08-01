АП: Порошенко внесе в Раду пропозиції щодо змін до законодавства про омбудсмена

Президент України Петро Порошенко найближчим часом внесе на розгляд парламенту пропозиції щодо внесення змін до законів «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» і «Про Регламент Верховної Ради України» в частині призначення й звільнення омбудсмена, повідомляє прес-служба голови держави.

Як йдеться в повідомленні, норми щодо процедури призначення й звільнення омбудсмена були внесені в прикінцеві положення закону про Конституційний суд, який президент підписав 31 липня.

«Це не стосується функціонування Конституційного суду. Тим не менш, парламент ухвалив закон про Конституційний суд в цілому разом із цими нормами, а тому введення закону в дію без них неможливе. Питання процедури призначення та звільнення омбудсмена потребує окремого вирішення», – заявляють у прес-службі президента.

13 липня парламент схвалив законопроект про Конституційний суд, який, серед іншого, визначав порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У законопроекті раніше була норма, яка передбачала відкрите голосування за уповноваженого парламенту з прав людини замість таємного. Під час розгляду поправок до законопроекту, як заявили в парламенті, від цієї норми відмовилися.

Водночас пізніше правозахисники, зокрема Amnesty International, Харківська правозахисна група, заявили, що на підпис президентові передали документ, що передбачає відкрите голосування за омбудсмена. Вони закликали Порошенка не підписувати закон.

28 квітня закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Правозахисники наголошують, що вони досі нічого не знають про потенційних кандидатів на цю посаду, і закликають обирати омбудсмена на відкритому конкурсі.

У травні учасники платформи «Правозахисний порядок денний» запропонували голові Верховної Ради України і Комітетові з питань прав людини декілька етапів для проведення відкритого конкурсу на посаду уповноваженого з прав людини: подання кандидатур, співбесіди, потім відбіркова комісія повинна подати висновки щодо кожного з кандидатів і запропонувати спікерові парламенту чи комітету з прав людини перелік з трьох кандидатів, а вже після цього спікер парламенту вносить або одного, або всіх трьох претендентів на розгляд.