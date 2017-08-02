Понад 7 мільйонів гривень виплатили депутатам із бюджету за роботу в липні – #Точно

7,3 мільйона гривень перерахувало управління справами Верховної Ради України народним депутатам за виконання повноважень у липні 2017 року. Таку інформацію розміщено на порталі використання публічних коштів, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Зокрема, на одного депутата сплачено 17 тисяч 425 гривень.

Також парламентарям за липень були виплачені відпускні у сумі 7,5 мільйонів гривень.

Ще в середині липня спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив закритою шосту сесію парламенту. Напередодні депутати не підтримали пропозицію продовжити роботу шостої сесії.

Наступна, сьома сесія парламенту, розпочнеться 5 вересня, а закінчується 2 лютого 2018 року.