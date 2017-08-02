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02 Серпень 2017, Київ 16:18
Новини | Міжнародні

Білорусь видала Росії активіста Єгорова

Володимир Єгоров під час одиночного пікету в Торопці, Росія (архівне фото)

Активіста російської партії «Яблуко» Володимира Єгорова, про зникнення якого в Білорусі раніше заявили правозахисники, екстрадували з Мінська до Росії, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. За словами адвоката Світлани Сидоркіної, зараз Єгоров перебуває в СІЗО міста Торопець Тверської області Росії.

У Росії проти Єгорова порушили кримінальну справу за звинуваченням у закликах до екстремістської діяльності. За словами Єгорова, йдеться про його пост у соціальній мережі «Вконтакте», в якому він різко висловився про президента Росії Володимира Путіна.

Активіст залишив Росію в середині червня після того, як його будинок у Торопці кілька разів підпалювали невідомі. Активіст пов’язує напади зі своєю опозиційною й антикорупційною діяльністю.

На початку липня Єгоров повідомив, що влада України відмовила йому в наданні політичного притулку, після чого він вирушив у Мінськ.

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